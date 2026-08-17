Физик рассказал, можно ли пользоваться телефоном во время грозы. Фото: Alik Mulikov/Shutterstock/Fotodom

Современные мобильные телефоны не притягивают молнии, так как содержат минимум металла и излучают слабый радиосигнал. Разговор по смартфону в помещении безопасен, если устройство не подключено к электросети. Об этом "Газете.Ru" рассказал заведующий лабораторией терагерцевой спинтроники РТУ МИРЭА Арсений Буряков.

Однако главная угроза кроется в зарядных устройствах. Во время грозы в линиях электропередачи (ЛЭП) могут возникать мощные скачки напряжения, способные через розетки повредить гаджет, вывести из строя аккумулятор или вызвать возгорание. Эксперты рекомендуют отключать всю чувствительную электронику от сети, а на улице — не отвлекаться на звонки и сразу искать укрытие.

Преподаватель кафедры безопасности жизнедеятельности Игорь Малышенко рассказал о мерах предосторожности во время грозы и последствиях ударов молнии. Как передает "Царьград", эксперт сообщил, что удары молнии могут вызвать ожоги, нарушения слуха, зрения, памяти, паралич, остановку дыхания или сердца. Он рекомендовал избегать открытых пространств, деревьев, металлических предметов, воды и укрываться в прочных зданиях.