Радиостанция Судного дня снова вышла в эфир: из «жужжалки» донеслось одно слово Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

17 августа в эфире загадочной «радиостанции Судного дня» прозвучало новое кодовое слово. Как сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи», который внимательно следит за активностью этого передатчика, сигнал был подан ровно в 12:48 по московскому времени.

В этот раз в эфир ушла комбинация «НЖТИ 97314 АТРИЙ 5056 7567». Сама радиостанция УВБ-76 была создана еще в советские времена, в 1970-х годах, и до сих пор остается одним из самых скрытных объектов эфира. В обычном режиме она транслирует лишь монотонный жужжащий звук, из-за которого ее в народе прозвали «жужжалкой», а истинное предназначение станции до сих пор покрыто тайной.

13 августа станция уже выходила в эфир с другим посланием, передав слово — «расценка».

Эксперты и любители радиолюбительского мониторинга продолжают спорить о природе этих сигналов, однако официальных комментариев от военных ведомств до сих пор не поступало. Обычно сигналы фиксируют после громких политических событий, однако так происходит не всегда.