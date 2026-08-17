Лавров заявил о причастности Франции к террористическим угрозам в Африке

Министр иностранных дел России Сергей Лавров Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Страны, не сумевшие смириться с утратой колониального влияния в Африке, планируют террористические угрозы на континенте. Среди них — Франция, которая вооружает и наставляет незаконные формирования в Сахело-Сахарском регионе. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Ганы Сэмюэлом Окудзето Аблаквой.

По словам министра, Париж прежде всего нацелен на создание проблем для стран Сахаро-Сахельской зоны, которые окончательно порвали с бывшими колонизаторами.

Лавров также заявил о готовности Москвы помогать Африке в борьбе с терроризмом. Кроме того, подчеркнул министр, РФ готова содействовать нормализации отношений между ЭКОВАС и тремя государствами Сахеля.