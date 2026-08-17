Лавров: украинцев задействуют в террористических атаках на страны Сахеля Фото: REUTERS.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров выразил обеспокоенность в связи с данными о привлечении украинских боевиков к атакам на территории стран африканского региона Сахель. По словам министра, такие действия вызывают серьёзную тревогу и дестабилизируют обстановку в этой части континента.

При этом российская сторона вновь подтвердила свою готовность оказывать африканским государствам всю необходимую поддержку в противодействии террористическим угрозам. Лавров отметил, что Москва открыта к активному сотрудничеству по укреплению безопасности в регионе.