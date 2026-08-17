Юрист предупредила о рисках «случайных» переводов Фото: Александр Новиков. Перейти в Фотобанк КП

Внезапное поступление средств от незнакомца — повод для настороженности, а не радости. Как сообщила юрист Татьяна Чумикова в беседе с «Газетой.Ru», такие деньги юридически считаются неосновательным обогащением.

За ошибочными переводами часто скрываются ловушки аферистов. Мошенник просит вернуть деньги на другой счет (под предлогом срочной покупки лекарств), после чего обяжет вернуть ту же сумму реальному владельцу. Кроме того, получатель может невольно стать транзитным звеном в хищении средств у потерпевшего, столкнувшись с уголовным преследованием.

Чумикова рекомендует использовать официальную кнопку «вернуть отправителю» в приложении банка (если она доступна) или подайте заявление в банк с отказом от средств, но нельзя перенаправлять деньги на сторонние реквизиты по устным просьбам.

Ранее киберэксперт Игорь Бедеров в беседе с RT рассказал об опасности постороннего доступа к смартфону. По его словам, всего несколько минут злоумышленник может изменить пароли, привязать биометрию, установить программы удалённого доступа и украсть данные. Для защиты рекомендуется использовать сложный пароль, отдельный ПИН-код для SIM-карты и включить автоматическую блокировку и шифрование данных.

Как передает aif.ru, IT-эксперт Сергей Щербаков рекомендует родителям защищать детей от мошенников, обучая их цифровой гигиене и ограничивая доступ к банковским приложениям. По его словам, важно научить детей избегать передачи кодов из сообщений и фальшивых подработок с бесплатной внутриигровой валютой.