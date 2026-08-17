Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+25°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире17 августа 2026 11:28

Трамп заявил, что не спешит заключать договор с Ираном

Трамп отметил, что США имеет неофициальный канал связи с КСИР
Арина СЕРОВА
Трамп отметил, что США имеет неофициальный канал связи с КСИР

Трамп отметил, что США имеет неофициальный канал связи с КСИР

Фото: REUTERS.

Лидер США Дональд Трамп заявил, что не намерен торопить процесс заключения соглашения с Ираном. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News.

«У меня нет расписания. Я никуда не спешу», - подчеркнул американский президент, отвечая на вопрос о том, когда планируется подписание сделки с Ираном.

По его словам, отсутствие спешки объясняется стремлением добиться максимально выгодных условий для Штатов.

Трамп также раскрыл, что между Вашингтоном и Тегераном существует неофициальный канал связи, задействованный через Корпус стражей исламской революции. С помощью него ведутся переговоры по завершению конфликта между государствами.

Ранее Трамп пообещал, что после завершения конфликта с Ираном объявит Ормузский пролив американской территорией. Политик уверен, что в этой войне победу одержит армия Соединенных Штатов.