Упала в шахту лифта во время игры в прятки: подробности гибели подростка в Иркутске

В Иркутске девочка погибла после падения в шахту лифта заброшенной поликлиники Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Подросток упала в шахту лифта заброшенной поликлиники и разбилась насмерть в городе Борзя Забайкальского края. Об этом сообщает "КП-Иркутск".

Трагедия произошла 14 августа. 13-летняя девочка играла с друзьями в прятки на третьем этаже заброшенной поликлиники. Школьница хотела укрыться в одном из мест, сделала шаг и оступилась, упав в проем лифтовой шахты.

"Никто не слышал криков. Дети не сразу поняли, что случилось. Играли, прятались, искали друг друга. А потом один мальчик заметил, что Вари нет. Стали звать - никто не отвечает. Он пошел искать, заглянул в черную дыру лифтовой шахты и увидел ее на дне. Они вызвали скорую помощь", - рассказала мать погибшей.

Отмечается, что девочка ударилась головой и получила перелом основания черепа, смерть наступила мгновенно.

В свою очередь следственный комитет по Забайкальскому краю завел уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». Специалисты проводят необходимые мероприятия для установки всех деталей произошедшего.

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