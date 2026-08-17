Власти Сеуты потребовали за 30 дней вернуть город к нормальной жизни

Сотни мигрантов в испанской Сеуте протестуют на пляже против депортации в Марокко и требуют статуса беженцев Фото: REUTERS.

Глава испанской Сеуты Хуан Хесус Вивас потребовал от центрального правительства вернуть город к нормальной жизни в течение 30 дней. Об этом он заявил на пресс-конференции, комментируя ситуацию с миграционным кризисом.

По его словам, у властей Испании есть необходимые средства и возможности, чтобы добиться возвращения в Марокко всех совершеннолетних, которые нелегально проникли в город 30 и 31 июля.

"Мы считаем, что правительство располагает достаточными средствами и возможностями, чтобы, при наличии желания, добиться возвращения Сеуты к нормальной жизни в срок не более 30 дней", - заявил Вивас на пресс-конференции.

Ранее сайт KP.RU писал, что в испанском анклаве Сеута нелегальные мигранты из Марокко устроили протестную акцию. Напомним, в ночь на 31 июля десятки тысяч мигрантов из Марокко незаконно пересекли границу испанской Сеуты — это стало одним из самых серьезных пограничных кризисов в истории Евросоюза.