Кардиолог назвала главные правила профилактики для защиты от сердечного приступа. Фото: Nikolay Gyngazov /Russian Look /Global Look Press

Кардиолог Валентина Байдина в беседе с Lenta.ru раскрыла простые правила профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Основой защиты сердца она назвала доступные повседневные привычки и контроль ключевых показателей организма.

Главным инструментом врач считает регулярный мониторинг артериального давления, которое способно скрытно разрушать сосуды. Также необходимо ежегодно делать ЭКГ и контролировать уровень сахара, а также «плохого» холестерина, формирующего опасные бляшки.

Кроме того, специалист призвала отказаться от хронического недосыпа, гиподинамии, злоупотребления кофеином и привычки переносить вирусы на ногах, чтобы не заставлять сердце работать на износ.

Кардиолог Дмитрий Доронин заявил о росте заболеваемости сердечной недостаточностью. Как передает «Царьград», причиной врач назвал старение населения. Специалист заявил о необходимости трансплантации сердца для некоторых пациентов.

Как сообщает 360.ru, главный кардиолог Минздрава РФ Сергей Бойцов заявил, что идеальное давление — 120/80 мм рт. ст. Систолическое давление 120–140 мм рт. ст. допустимо, но требует контроля. У молодых женщин часто пониженное давление неопасно, в то время как гипертония у пожилых опасна и требует консультации врача.