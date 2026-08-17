Россиянам раскрыли секреты по сохранению здорового вида кожи

Выровнять тон кожи и снять отечность поможет легкий лимфомассаж. Фото: Geinz Angelina/Shutterstock/Fotodom

Кожа может выглядеть более свежей и отдохнувшей, если соблюдать несколько простых правил ухода и режима. Косметолог-дерматолог Татьяна Бедаева рассказала, как уменьшить утреннюю отечность, улучшить цвет лица и сохранить здоровый вид кожи. Об этом пишет NEWS.ru.

«Нашей коже очень нравится прохладная вода, поэтому балуйте ее данной процедурой ежедневно в течение 30-60 секунд. Это экспресс-уход, который устраняет отечность, позволяет добиться упругости и здорового сияния», – посоветовала Бедаева.

Для уменьшения отеков специалист рекомендует спать на приподнятой подушке с углом около 10-15 градусов и уделять сну семь-восемь часов. Также можно использовать холодный компресс: завернуть лед в мягкую ткань и приложить к области под глазами на одну-две минуты.

Выровнять тон кожи и снять отечность поможет легкий лимфомассаж. Движения выполняют от центра лба к вискам, от носа к ушам и от подбородка к шее. Для лучшего скольжения можно использовать немного крема или масла, а перед выходом на улицу обязательно наносить средство с SPF.

Ранее сайт KP.RU писал, что отек лица может быть не только косметической проблемой. Частая припухлость, сопровождающаяся болью или покраснением, иногда указывает на нарушения в организме.