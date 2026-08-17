MP: Зеленский контролирует антикоррупционные органы через своих людей Фото: REUTERS.

Антикоррупционные органы Украины, такие как NACP, SAP и NABU, формально должны быть независимыми, но на деле они контролируются Владимиром Зеленским. Это утверждает журналист Томаш Янковский в статье для Mysl Polska. Он напоминает, что в 2024 году глава NACP был назначен по рекомендации тогдашнего вице-премьера Ольги Стефанишиной, которая сейчас обвиняется в коррупции и избежала ареста, заплатив залог.

По данным Янковского, Зеленский использует различные методы для контроля антикоррупционных учреждений, включая рейды на НАБУ и САП. Это вызвало протесты и приостановку помощи от ЕС. Глава SAP Александр Клыменко признаёт, что коррупция в стране растёт, а ЕС не намерен признавать Украину членом из-за этого.

При этом, несмотря на коррупцию, ЕС и страны-члены продолжают оказывать помощь Украине. Польша уже передала более 30 млрд долларов, а ЕС планирует восстанавливать страну с привлечением европейских компаний. Однако польские компании, такие как Mirbud, рискуют столкнуться с коррупцией при работе на украинском рынке.

Приводя примеры, Якнковский указывает, что государственная атомная компания Energoatom столкнулась с вымогательством со стороны преступной группы, включающей близких к Зеленскому лиц, требующей взятки от иностранных компаний.

Ранее KP.RU сообщил, что Зеленский поручил СБУ подготовить диверсию против антикоррупционных органов.