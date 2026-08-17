IX Международный Форум онкологии и радиотерапии «Ради жизни — FOR LIFE» пройдет в Москве

Ведущие специалисты из России и зарубежных стран соберутся вместе для обсуждения ключевых вопросов научной и практической деятельности в онкологии Фото: Предоставлено организаторами.

14–18 сентября 2026 года в Москве состоится IX Международный Форум онкологии и радиотерапии «Ради жизни — FOR LIFE». В этом году Форум посвящен 155-летию со дня рождения Петра Александровича Герцена — выдающегося хирурга, учёного и одного из основоположников отечественной онкологической школы, чьи идеи о неразрывной связи науки, образования, профилактики и лечения легли в основу современной онкологической практики.

Ведущие специалисты из России и зарубежных стран соберутся вместе для обсуждения ключевых вопросов научной и практической деятельности в онкологии. Участников ждёт насыщенная программа: знакомство с последними научными достижениями и передовыми технологиями, разбор сложных клинических случаев, обмен профессиональным опытом, возможность отточить практические навыки — и, конечно, тёплое неформальное общение с коллегами.

Карин Андрей Дмитриевич, президент Ассоциации онкологов России, главный внештатный специалист-онколог Минздрава России (ЦФО, ПФО, СКФО, ЛНР, ДНР) подчеркнул важность проведения мероприятия:

«Сегодня онкология развивается беспрецедентными темпами. Однако в основе любого научного достижения по-прежнему остается главная цель — помощь пациенту. Именно поэтому особую ценность представляет открытый диалог, который позволяет совершенствовать медицинскую помощь и повышать качество жизни людей. Именно эти цели ставят перед нами национальные проекты «Продолжительная и активная жизнь» и «Технологии здоровья». Уверен, что Форум «Ради Жизни — FOR LIFE 2026» станет важным событием для всего профессионального сообщества и достойным продолжением лучших традиций отечественной онкологической школы, заложенных Петром Александровичем Герценом».

Напоминаем, что участие в Форуме — бесплатное. Документация мероприятия подана на аккредитацию баллами НМО.

Место проведения: Центр международной торговли, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12.