Американские авианосцы могут начать переделывать из-за прихоти Трампа: президенту не понравился дизайн Фото: REUTERS.

ВМС США могут изменить облик новейших авианосцев из-за вкусов Дональда Трампа. Военные проверяют возможность переноса командной рубки (острова) ближе к центру корабля, чтобы судно напоминало старые боевые крейсеры. Об этом сообщает издание Hill со ссылкой на бывшего американского чиновника.

Президент остался недоволен внешним видом авианосцев, и проверка по его поручению завершится через несколько недель. Экс-стратег ВМС Хантер Стайрс назвал это расточительством и злоупотреблением ресурсами. Он подчеркнул, что корабли создают для боя, а не для красоты, а переделка проекта демонстрирует презрение к морякам.

Бывший капитан авианосца «Джеральд Р. Форд» Пол Ланцилотта пояснял, что нынешнее расположение рубки освобождает палубу для быстрой подготовки самолётов. Сейчас строятся три авианосца класса «Форд», каждый стоимостью около 22 млрд долларов.

Ранее стало известно, что в ближайшее время к восточному побережью Средиземного моря отправится авианосец USS George Washington. Он сменит USS Abraham Lincoln, находящийся в регионе с января.