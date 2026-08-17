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НовостиЗдоровье17 августа 2026 13:17

Стоматолог предупредила об опасных лайфхаках для отбеливания зубов

Стоматолог Ефимова: кислоты не отбеливают зубы, а растворяют их структуру
Анастасия ПИГИНА
Лимон и сода могут испортить эмаль зубов.

Лимон и сода могут испортить эмаль зубов.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Белоснежная улыбка нравится многим, однако попытки самостоятельно отбелить зубы могут привести к повреждению эмали. Врач-стоматолог Наталья Ефимова рассказала, какие способы действительно помогают осветлить зубы, а от каких лучше отказаться. Об этом пишет aif.ru.

«Кислоты не отбеливают зубы, а растворяют их структуру. Использовать лимон для отбеливания нельзя», – предупредила Ефимова.

По словам специалиста, цвет зубов может меняться из-за налета, кофе, чая, красного вина, заболеваний, особенностей прикуса и некоторых лекарств. Домашние средства вроде соды способны повредить эмаль, а лимонный сок – разрушать ее. Отбеливающие пасты удаляют поверхностный налет, но не справляются с глубокими изменениями.

Профессиональное отбеливание считается более эффективным способом, однако оно помогает не во всех случаях. Если цвет изменился из-за пломб, коронок, повреждения зубных тканей или приема некоторых препаратов, врач может предложить другие варианты, включая реставрацию, виниры или коронки.

Ранее стоматолог Максим Матюхин предупредил, что домашнее отбеливание зубов может привести к повышенной чувствительности. После использования некоторых средств зубы начинают болезненно реагировать на холодное, горячее и кислое.