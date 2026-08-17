WP: Мир движется к новой гонке ядерных вооружений, фото: Bordovski Yauheni/Shutterstock/Fotodom

Американская газета Washington Post опубликовала статью, в которой высказывается следующее мнение: мир вступает в новую гонку ядерных вооружений, и договоры теряют силу. США и Россия остались без Договора о СНВ, Китай наращивает арсенал, а у Северной Кореи около 50 боеголовок. Даже Южная Корея и Япония рассматривают создание ядерного оружия.

В публикации говорится, что ядерные оптимисты считают, что это "повысит стабильность, но увеличивает риски". Баллистические ракеты могут достичь городов за 15-30 минут. Переговоры о разоружении маловероятны, но важно укреплять доверие. Члены ядерного клуба должны обмениваться информацией о тестах и запасах, а также устанавливать "горячие линии".

При этом любопытно, что автор указывает на ценность признания Северной Кореи ядерной державой, так как это "может сократить риски".

Ранее KP.RU сообщил, что Германия также вплотную подошла к созданию собственного ядерного оружия, а не купленного у США.