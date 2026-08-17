Можно ли полноценно жить с одной почкой: ответ уролога

Удаление органа проводят только в крайних случаях. Фото: Ольга Юна / Нейросеть

Одна здоровая почка способна обеспечивать организм всем необходимым, поэтому после удаления второго органа человек может продолжать жить полноценной жизнью. Уролог Виген Малхасян рассказал, что важно учитывать после такой операции и как контролировать состояние оставшейся почки. Об этом пишет NEWS.ru.

«Если она здорова и работает полноценно, пациента можно избавить от проблемного, нефункционирующего органа. Оставшаяся почка берет на себя 100% нагрузки, и качество жизни не страдает, но необходимо регулярное наблюдение у уролога», – отметил Малхасян.

По словам специалиста, после операции необходимо примерно раз в полгода проходить обследование. Оно включает УЗИ, анализ мочи и крови на креатинин, чтобы вовремя заметить возможные нарушения в работе оставшейся почки.

Удаление органа проводят только в крайних случаях. Среди причин врач назвал тяжелое гнойное воспаление, крупную злокачественную опухоль и сильное снижение функции почки из-за длительной закупорки мочевыводящих путей камнем.

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