Суд в Москве признал законным домашний арест продюсера Линды Кувшинова Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мосгорсуд подтвердил законность домашнего ареста продюсера певицы Линды Михаила Кувшинова, которого обвиняют в мошенничестве с песнями композитора Максима Фадеева. Такое решение судебная инстанция вынесла, отклонив жалобу защиты. Об этом сообщает РИА Новости из зала суда.

Судья огласил решение, оставив постановление Тверского районного суда без изменений. Защита ходатайствовала о смягчении меры пресечения, но безуспешно.

Адвокат Кувшинова настаивал на необоснованности содержания продюсера под стражей на дому. Защитник заявил, что его подзащитный — честный человек и скрываться не намерен. Кроме того, он указал на плохое состояние здоровья Кувшинова и необходимость ухаживать за престарелым больным отцом, что требует регулярных походов в аптеку и больницу.

Юрист также отметил, что у его клиента лишь один эпизод в деле. Однако это производство соединено с другим, где есть иные фигуранты и потерпевшие, которые не имеют отношения к Кувшинову.

Напомним, что Тверской суд отправил продюсера под домашний арест еще 14 мая, ограничив свободу до 20 июня. Позже Мосгорсуд уже подтверждал эту меру, а 17 августа срок был продлен до 20 ноября.

Кувшинова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере по части 4 статьи 159 УК РФ. Следствие полагает, что он вместе с сообщниками незаконно переоформил права на исполнение песен Максима Фадеева. Общая сумма ущерба по данному делу превышает 1 миллион рублей.