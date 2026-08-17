Россияне могут обследоваться в центрах медицины здорового долголетия по ОМС

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Правительство РФ установило отдельный тариф для оказания медпомощи в центрах медицины здорового долголетия. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
В ходе совещания премьер-министра РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами она пояснила, что россияне в рамках ОМС смогут бесплатно пройти в них обследование.
Голикова подчеркнула, что рамках программы бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2026-2028 годы это направление было предусмотрено впервые.
"16 известных механизмов старения объединили семь программ исследований для появления предрисков и признаков преждевременного старения и под них ввели самостоятельный тариф", - сказала Голикова.
Ранее сайт KP.RU писал, что обследование, которое снизит риск инсульта и инфаркта, стало доступно по ОМС в России.