Россияне могут обследоваться в центрах медицины здорового долголетия по ОМС Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Правительство РФ установило отдельный тариф для оказания медпомощи в центрах медицины здорового долголетия. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

В ходе совещания премьер-министра РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами она пояснила, что россияне в рамках ОМС смогут бесплатно пройти в них обследование.

Голикова подчеркнула, что рамках программы бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2026-2028 годы это направление было предусмотрено впервые.

"16 известных механизмов старения объединили семь программ исследований для появления предрисков и признаков преждевременного старения и под них ввели самостоятельный тариф", - сказала Голикова.

Ранее сайт KP.RU писал, что обследование, которое снизит риск инсульта и инфаркта, стало доступно по ОМС в России.