В Сеуте поставят четыре временных пункта гумпомощи для 1,5 тысячи мигрантов Фото: REUTERS.

Власти Испании оперативно реагируют на кризис в Сеуте, разворачивая четыре пункта помощи для полутора тысяч мигрантов. Это решение позволит срочно обеспечить людей кровом и базовыми условиями, которые после массового проникновения вынуждены ночевать прямо на улицах и пляжах города. Об этом сообщила глава Минмиграции Эльма Саис.

Министр пояснила, что временные убежища появятся на парковке, территории конноспортивного комплекса, бывшем футбольном поле кавалерийских казарм и площадке Эспасио-дель-Гуано. Она уточнила, что одну из зон выделило местное правительство, тогда как остальные объекты принадлежат центральным властям королевства. Эти меры направлены на помощь тем, кто остался в анклаве спустя более двух недель после инцидента.

При этом чиновница не стала раскрывать приоритеты Мадрида в отношении дальнейшей судьбы беженцев. Она лишь подчеркнула, что все действия властей будут строго соответствовать действующим законам, не уточнив, пойдет ли речь о депортации в Марокко или о рассмотрении запросов на убежище.

Напомним, что в конце июля Сеута, граничащая с Марокко, пережила наплыв нелегалов: по данным МВД, границу пересекли около 72 тысяч человек, а по состоянию на 11 августа в городе все еще находилось порядка 10 тысяч мигрантов.