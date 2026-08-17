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НовостиВ мире17 августа 2026 15:00

ООН сообщила об усилении военной активности со стороны Израиля на юге Ливана

Мирные жители Ливана покидают свои дома
Анна АДАМАЙТЕС
ООН сообщила об усилении военной активности со стороны Израиля на юге Ливана

ООН сообщила об усилении военной активности со стороны Израиля на юге Ливана

Фото: REUTERS.

Временные силы ООН в Ливане (ВСООНЛ) зафиксировали заметное усиление военной активности Израиля на юге страны за последние две недели. Об этом говорится в заявлении миссии.

С 5 по 16 августа миротворцы зафиксировали в среднем 137 снарядов в день, включая 208 в субботу и 185 в воскресенье. На фоне роста напряжённости мирные жители несут наибольшие потери, многие семьи были вынуждены покинуть дома или изменить привычный уклад жизни из-за угрозы безопасности.

Миротворцы ВСООНЛ продолжают патрулирование, расчищают маршруты, принимают меры по снижению рисков от взрывоопасных предметов и содействуют гуманитарному доступу.

Ранее KP.RU писал, что в начале августа армия Израиля начала наносить точечные удары по территории Ливана в ответ на обстрелы со стороны «Хезболлы», обвинив группировку в нарушении режима прекращения огня.