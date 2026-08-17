ООН сообщила об усилении военной активности со стороны Израиля на юге Ливана Фото: REUTERS.

Временные силы ООН в Ливане (ВСООНЛ) зафиксировали заметное усиление военной активности Израиля на юге страны за последние две недели. Об этом говорится в заявлении миссии.

С 5 по 16 августа миротворцы зафиксировали в среднем 137 снарядов в день, включая 208 в субботу и 185 в воскресенье. На фоне роста напряжённости мирные жители несут наибольшие потери, многие семьи были вынуждены покинуть дома или изменить привычный уклад жизни из-за угрозы безопасности.

Миротворцы ВСООНЛ продолжают патрулирование, расчищают маршруты, принимают меры по снижению рисков от взрывоопасных предметов и содействуют гуманитарному доступу.

Ранее KP.RU писал, что в начале августа армия Израиля начала наносить точечные удары по территории Ливана в ответ на обстрелы со стороны «Хезболлы», обвинив группировку в нарушении режима прекращения огня.