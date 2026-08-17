Владимир Путин поздравил российских гимнасток с победой на ЧМ

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин поздравил сборную РФ по художественной гимнастике с победой на чемпионате мира 2026 года в командных соревнованиях во Франкфурте-на-Майне. Слова главы государства опубликованы на сайте Кремля.

Путин отметил достойное выступление российских спортсменок на соревнованиях, а также подчеркнул их сплоченность. Кроме того, президент поблагодарил тренеров гимнасток.

«Вы достойно представили Россию на главном старте сезона, демонстрировали основательную подготовку, артистизм и мастерство, дружескую сплоченность. Подарили тренерам, товарищам по сборной и преданным болельщикам незабываемые мгновения радости и торжества», — говорится в сообщении от президента РФ.

Путин отметил триумф сборной как вклад в развитие российской художественной гимнастики и пожелал спортсменам удачи и новых успехов. Ранее KP.RU сообщил, что российские гимнастки Анна Калмыкова, Ангелина Мельникова и Людмила Рощина победили на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в командном многоборье. Они обошли команду из Италии и Франции.