«Усилия могут быть сорваны»: в ЛАГ назвали главного противника урегулирования конфликта в Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху Фото: REUTERS.

Ответственность за срыв посредничества по Газе лежит на Израиле. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху хочет сохранить военное присутствие. Об этом заявил генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Набиль Фахми. Таким образом, в альянсе назвали самого главного противника урегулирования конфликта в Газе.

«Нетаньяху явно стремится сорвать все усилия посредников и закрепить существующее положение в секторе Газа, что означает продолжение ежедневных убийств, расширение территории оккупации и препятствование решению катастрофической гуманитарной ситуации, в которой уже три года живут более двух миллионов палестинцев», — резюмировал Фахми.

Ранее KP.RU рассказал, что Израиль настроен на продолжении эскалации конфликта в Газе. Отмечается, что израильский министр Бен-Гвир заявил, что якобы важно убивать в Палестине по 30-40 человек каждую ночь.