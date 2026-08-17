Стало известно, продолжит ли Родригез платить экс-жене алименты после апелляции

Адвокат Родригеза объяснил, почему артист пока платит бывшей алименты. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

После подачи апелляции бывшей супругой Тимур Родригез пока продолжит выплачивать ей по 500 тысяч рублей в месяц. Адвокат артиста Сергей Жорин рассказал, что решение суда о снижении выплат еще не вступило в силу. Об этом пишет Super.ru.

«До рассмотрения апелляции Тимур формально обязан продолжать исполнять соглашение и выплачивать по 500 тысяч рублей в месяц на содержание бывшей жены, помимо алиментов на детей», – рассказал Жорин.

По словам адвоката, Анна Девочкина подала апелляцию практически в последний день установленного срока. Кроме того, она обратилась к судебным приставам и добилась возбуждения исполнительного производства. Попытка ограничить Родригезу выезд из России пока не увенчалась успехом.

Жорин отметил, что артисту необходимо ездить в Испанию, где живут его дети. Адвокат рассчитывает, что суд оставит решение первой инстанции в силе, после чего обязанность выплачивать содержание бывшей супруге будет прекращена. Родригез и Девочкина были в браке 16 лет, у них двое сыновей.

Напомним, этим летом шоумен женился на актрисе Кате Кабак. Пара зарегистрировала брак в московском Дворце бракосочетания № 1, выбрав для свадьбы красивую дату.