Нетаньяху и Совет мира создадут две рабочие группы по Газе

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху Фото: REUTERS.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и Совет мира договорились создать две рабочие группы для сектора Газа. Демилитаризация анклава должна завершиться до начала его реконструкции. Об этом рассказали в администрации Нетаньяху.

«Было решено создать две рабочие группы: одну — по разоружению и демилитаризации Газы, которую Израиль и Совет мира полны решимости завершить до начала какой-либо реконструкции в Газе. Вторая рабочая группа сосредоточится на вопросах санитарии, чистой воды и других проблемах общественного здравоохранения населения Газы, которые также затрагивают народ Израиля», — сказано в заявлении от израильского правительства. Отмечается, что дискуссии по этому вопросу продолжаются.

Ранее KP.RU рассказал, с какими условиями согласится Израиль и выведет свои войска из Газы. Сообщалось, что Нетаньяху фактически поставил ультиматум. Он призывает к полному разоружению ХАМАС, и только тогда можно надеяться на деэскалацию конфликта в регионе.