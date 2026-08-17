Нетаньяху и Совет мира создадут две рабочие группы по Газе

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и Совет мира договорились создать две рабочие группы для сектора Газа. Демилитаризация анклава должна завершиться до начала его реконструкции. Об этом рассказали в администрации Нетаньяху.
«Было решено создать две рабочие группы: одну — по разоружению и демилитаризации Газы, которую Израиль и Совет мира полны решимости завершить до начала какой-либо реконструкции в Газе. Вторая рабочая группа сосредоточится на вопросах санитарии, чистой воды и других проблемах общественного здравоохранения населения Газы, которые также затрагивают народ Израиля», — сказано в заявлении от израильского правительства. Отмечается, что дискуссии по этому вопросу продолжаются.
Ранее KP.RU рассказал, с какими условиями согласится Израиль и выведет свои войска из Газы. Сообщалось, что Нетаньяху фактически поставил ультиматум. Он призывает к полному разоружению ХАМАС, и только тогда можно надеяться на деэскалацию конфликта в регионе.