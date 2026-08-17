Ровиральта: эпидемия психических расстройств началась в Сеуте из-за мигрантов Фото: REUTERS.

В испанском городе Сеута, граничащем с Марокко, фиксируется эпидемия психических расстройств среди местных жителей на фоне недавнего массового наплыва мигрантов. Об этом заявил председатель местной коллегии врачей Энрике Ровиральта изданию ABC.

«Всё больше жителей Сеуты страдают от тревожных и депрессивных расстройств. Есть люди, которые не могут или не хотят выходить из дома из-за страха», — прокомментировал Ровиральта.

По словам специалиста, многие семьи отправили детей к родственникам на материк, а пожилые люди с хроническими заболеваниями перестали посещать врачей, так как боятся идти в мудучреждения больше, чем последствий от собственных недугов.

Ранее политолог Николай Сухов заявил о готовящемся новом миграционном кризисе в Сеуте. В соцсетях активно распространяются призывы к очередному массовому переходу границы. Командование испанских военных уже отдало приказ готовиться к предотвращению новой волны.