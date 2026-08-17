Maghreb Times: почти 900 мигрантов покинули Сеуту менее чем за четыре дня

Фото: REUTERS.
По данным издания Maghreb Times, за минувшие четверо суток испанский анклав Сеута покинули около 900 мигрантов. В основном они добровольно возвращаются в Марокко, и темпы этого процесса в последнее время заметно выросли.
Как уточняет издание, за один день в обратном направлении границу пересекли 425 человек. Основной причиной возвращения стали крайне тяжелые условия проживания в анклаве. Люди страдают от нехватки продовольствия, воды и нормальных мест для ночлега, поэтому многим приходится спать на улицах, пляжах или в складских помещениях.
Гуманитарная помощь поступает ограниченно, а ситуация усугубляется распространением заболеваний. Издание Espanol сообщало, что среди мигрантов фиксируется чесотка, а также существует высокий риск вспышек сальмонеллеза, туберкулеза, кори и холеры. Испанские власти организовали процедуру возврата: желающие покинуть анклав подают письменное заявление, после чего их сопровождают к погранпереходу Тарахаль.
Напомним, что массовый наплыв нелегалов в Сеуту начался еще в конце июля. Министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка тогда докладывал о проникновении около 72 тысяч человек.