Красные, зеленые или желтые: диетолог объяснила, какие яблоки полезнее

Зеленые яблоки обычно содержат меньше сахара. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Яблоки разных цветов отличаются по составу и содержанию отдельных полезных веществ, поэтому выбирать их можно с учетом особенностей рациона и состояния здоровья. Диетолог Дарья Русакова рассказала, чем отличаются зеленые, красные и желтые сорта и кому они подходят. Об этом пишет «Ридус».

«На самом деле яблоки любого цвета полезны, выбор зависит от индивидуальных показаний и поставленных целей. Во всех сортах содержится много пектина, помогающего снижать холестерин и благотворно влияющего на пищеварение», – отметила Русакова.

По словам специалиста, зеленые яблоки обычно содержат меньше сахара и имеют более низкий гликемический индекс. Они богаты витамином C, кислотами и антиоксидантами, а также считаются менее аллергенными. Красные сорта слаще, в них есть витамины C и A, однако из-за большего количества сахара они более калорийны.

Желтые яблоки отличаются высоким содержанием бета-каротина, который важен для зрения. Кроме того, по словам диетолога, в них железа может быть больше, чем в красных сортах. Для разнообразия Русакова советует чередовать яблоки разных цветов.

Прежде диетолог Антон Поляков рассказал, сколько яблок можно съесть за один раз без вреда для здоровья. По его словам, безопасной порцией считается не более двух плодов.