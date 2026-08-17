Львова-Белова: многодетные семьи в РФ становятся нормой Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова заявила в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову в эфире «Вестей», что многодетные семьи в России постепенно становятся нормой.

По её словам, 25 лет назад, когда она сама родила третьего ребёнка, окружающие не понимали такого решения. Однако сейчас, по её наблюдениям, отношение общества к многодетности изменилось.

«То, что мы с вами называем многодетные семьи – они становятся нормой», — подчеркнула Львова-Белова. Теперь, по её словам, задача государства — сопровождать такие семьи мерами поддержки и защиты. Ключевая задача государства — не только повышать демографические показатели, но и обеспечивать комфорт и безопасность детей в семьях. По её словам, поддержка должна предоставляться в проактивном режиме, чтобы семьи не испытывали трудностей при обращении за помощью.

Ранее омбудсмен Мария Львова-Белова заявила о необходимости донастройки системы поддержки семей в каждом регионе, собрав предложения в новую Народную программу. Среди ключевых направлений она назвала доступное жильё, качественное медобслуживание и инфраструктуру для развития детей.