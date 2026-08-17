"ВТБ Арена" выразила готовность принять концерт Канье Уэста в Москве Фото: EAST NEWS.

"ВТБ Арена" в Москве выразила готовность провести концерт американского рэпера Канье Уэста при условии, что организаторы обратятся с соответствующим предложением, сообщили РИА Новости в пресс-службе арены.

"Если к нам обратятся, мы рассмотрим это предложение", - заявили в руководстве площадки.

Напомним, что концерты Канье Уэста в Москве в 2026 году не состоятся, несмотря на заявления продюсера Яны Рудковской. Об этом сообщила гендиректор агентства SAY Agency Анна Субчева.

Тем не менее, два концерта гарантированно будет: Канье Уэст (Ye) даст два концерта в России: 10 и 11 октября на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге. Организатор - Say Agency, ранее привезшая Flo Rida. Билеты от 9 до 160 тыс. рублей; доступные уже раскуплены, VIP-ложи почти распроданы.

Ознакомиться со всей доступной на данный момент информацией о концертах Канье Уэста в Санкт-Петербурге, ценах на билеты, времени проведения и других деталях можно на сайте "КП-Афиша".