Ночной голод может быть тревожным сигналом: врач назвала причины

Частые пробуждения ради еды могут говорить о болезни. Фото: Олег РУКАВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП

Ночной голод не всегда связан с обычным аппетитом или привычкой перекусывать перед сном. Регулярные пробуждения ради еды могут быть связаны с нарушениями обмена веществ или сна. Врач-эндокринолог Наталия Тананакина рассказала, когда ночной аппетит может стать поводом для обследования. Об этом пишет «Газета.Ru».

«Ночной голод – это чаще сигнал, чем каприз. Гормоны управляют аппетитом строже, чем сила воли», – пояснила Тананакина.

По словам специалиста, насторожиться стоит, если человек просыпается ради еды два и более раза в неделю или получает после ужина не менее четверти суточных калорий. Такие признаки могут встречаться при инсулинорезистентности и преддиабете, гипотиреозе, а также синдроме обструктивного апноэ сна. Отдельно врач выделила синдром ночного голода, при котором утром практически отсутствует аппетит.

Причиной усиления аппетита может быть и недосып. Если человек спит меньше семи часов, меняется соотношение гормонов грелина и лептина, отвечающих за чувство голода и насыщения. Обратиться к эндокринологу рекомендуется при регулярных ночных пробуждениях ради еды, вечернем переедании, наборе веса и постоянной усталости.

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