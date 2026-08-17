Чекман: суд на Украине может выселить монастырь УПЦ, основанный в XV веке Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Суд в Волынской области Украины рассматривает иск о выселении Николаевского Милецкого монастыря УПЦ, основанного в XV веке. Об этом сообщил представляющий интересы УПЦ адвокат Никита Чекман.

«Фактически следствием удовлетворения иска может стать выдворение братии из монастырского комплекса», – отметил правозащитник в своем Telegram-канале.

Судья Гарбар, ранее рассматривавший дело Свято-Успенского собора УПЦ, взял самоотвод. Его решение удовлетворить иск стало основанием для выселения общины из собора.

Ранее KP.RU сообщил, что украинский суд принял важное заявление по УПЦ. Отмечается, что судебный орган остановил процесс запрета Украинской православной церкви. Аналитики издания подробно рассказали, что это значит для братии монахов, которые вдруг стали преследоваться законом.