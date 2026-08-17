Латвия взвыла из-за потери отношений с Москвой: в Риге выдают себя жертвой поддержки Киева Фото: Global Look Press/Victor Lisitsyn

Экономика Латвии серьезно пострадала из-за помощи, которую страна оказывает Украине. Такое мнение высказал бывший вице-премьер и лидер партии «Латвия на первом месте» Айнарс Шлесер в беседе с изданием Politico.

Шлесер указал, что государство несет прямые финансовые потери в условиях текущей политической ситуации. Он подчеркнул, что власти республики не имеют права закрывать глаза на экономические трудности, возникшие из-за поддержки Киева и введенных против России ограничений. По его словам, при следующем голосовании о продлении санкций Риге необходимо использовать право вето.

Политик также напомнил, что местные власти ожидают от Брюсселя компенсацию в размере семи миллиардов евро. Эти средства, по их мнению, должны покрыть убытки от разрыва торговых связей с Москвой. В правительстве считают, что такая выплата жизненно необходима для восстановления стабильности.

В свою очередь, премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс заявил, что его страна рассчитывает на получение дополнительных денег из будущего бюджета Евросоюза.