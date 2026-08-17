Врач предупредила о вреде чая сразу после еды

Чай способен замедлять расщепление белков, жиров и углеводов. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Чашка чая после обеда или ужина для многих стала привычным завершением трапезы, однако такой ритуал может влиять на пищеварение и усвоение некоторых питательных веществ. Врач-аллерголог-иммунолог Елена Насанкаева рассказала, почему не стоит сразу после еды пить чай. Об этом пишет RT.

«Лучше пить чай через 30-60 минут после легкого приема пищи и через 90-120 минут после плотного белково-жирового обеда или ужина. Наиболее предпочтительны слабо заваренные белые или травяные чаи, например ромашковый, мятный или имбирный», – отметила медик.

По словам специалиста, содержащиеся в чае танины могут связываться с белками пищи и снижать активность некоторых пищеварительных ферментов. Это способно замедлять расщепление белков, жиров и углеводов и вызывать чувство тяжести, вздутие и дискомфорт после еды. Большое количество жидкости сразу после приема пищи также может снижать концентрацию желудочного сока.

Кроме того, танины способны ухудшать усвоение железа, а также кальция, магния и цинка. Врач также рекомендовала не пить слишком горячий чай. Напитки температурой выше 70 градусов могут травмировать слизистые.

Ранее гастроэнтеролог Евгений Белоусов предупредил, что злоупотребление крепким дешевым чаем в пакетиках может негативно влиять на здоровье костей и суставов.