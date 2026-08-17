В Молдавии у границы с Украиной взорвался неизвестный летательный аппарат. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

В Молдавии 17 августа, в понедельник, полиция сообщила о падении и взрыве неустановленного летательного аппарата примерно в трёх километрах от села Талмаза Штефан-Водского района на юге страны. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

«Предварительно установлено, что взрыв произошёл в результате падения на землю летательного аппарата, на данный момент не идентифицированного», — уточнили в полиции.

По данным Минобороны Молдавии, радары зафиксировали проникновение объекта в воздушное пространство страны в 17:37 по московскому времени со стороны украинского села Кучурган. В связи с этим воздушное пространство Молдавии было закрыто на 15 минут.

Ранее KP.RU писал, что 9 августа на территории Молдавии упал и взорвался беспилотник — жертв и разрушений удалось избежать. Власти республики расценили случившееся как нарушение суверенитета и территориальной целостности страны. Инцидент произошёл в селе Крокмаз Штефан-Водского района, которое находится на границе с Украиной.