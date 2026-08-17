Врач объяснил, кому из школьников подойдет вторая смена

Врач назвал условие, при котором вторая смена лучше первой. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Для школьников выбор между первой и второй сменой зависит не только от расписания, но и от индивидуального режима сна. Врач-терапевт Евгений Тимаков рассказал, в каких случаях позднее начало занятий может оказаться комфортнее ранних подъемов. Об этом пишет Life.ru.

«Мнение о том, что подростку физиологически легче учиться во вторую смену, чем вставать в 6:00–7:00 утра ради первой немного неверное, ведь все люди разные. Несколько лет второй смены или же ранние подъемы могут одинаково плохо влиять на здоровье», – отметил Тимаков.

По словам специалиста, подросткам важно соблюдать режим сна и не ложиться позже 22:00. При этом занятия во второй смене, которые заканчиваются примерно в 19:00, могут быть удобнее для некоторых школьников, поскольку позволяют утром выспаться и не нарушать естественный режим.

Однако поздние уроки не должны сопровождаться большой нагрузкой вечером. Врач отметил, что домашние задания после школы могут мешать нервной системе подготовиться ко сну. Особенно сильно конфликт ранних подъемов с внутренними биологическими часами проявляется у школьников примерно с четвертого по одиннадцатый класс.

Ранее психолог Евгения Арутюнян рассказала, как подготовить ребенка к школе, отметив, что перед началом учебного года важнее всего восстановить режим сна, а не заранее нагружать ребенка занятиями.