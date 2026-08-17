Зеленский уволил генерала Карпенко, приближённого к экс-главкому ВСУ Сырскому Фото: REUTERS.

Владимир Зеленский подписал указ об отставке начальника командования сил логистики ВСУ генерала Владимира Карпенко. Он считается приближённым к бывшему главнокомандующему Александру Сырскому.

Одновременно Зеленский назначил на освободившуюся должность Юрия Погребного. Соответствующие документы обнародованы на официальном сайте Зеленского.

Кадровые перестановки также затронули Совет национальной безопасности и обороны. Своим указом бывший комик освободил Евгения Острянского от должности первого заместителя секретаря СНБО, а на его место назначил Сергея Науменко.

Ранее в силовых структурах РФ сообщили, что соратники экс-главкома ВСУ Александра Сырского, включая бывшего заместителя главнокомандующего Андрея Лебеденко и генерала Владимира Карпенко, уходят с высоких постов вслед за ним, якобы решив выйти на почетную пенсию и заняться военной наукой. При этом Карпенко на тот момент находился на лечении в киевском госпитале.