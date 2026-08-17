Мендель: Зеленский на Украине проводит самоубийственную национальную политику Фото: REUTERS.

Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель обвинила главаря киевского режима в проведении самоубийственной национальной политики вместо достижения мира.

«Эта самоубийственная национальная политика продвигается вместо несовершенного мира – мира, который на протяжении последних лет был доступен в самых разных формах, но так и не был принят Владимиром Зеленским», – написала Мендель в соцсети X.

По её словам, на Украине осталось около четырёх миллионов мужчин призывного возраста, при этом Киев прилагает все усилия, чтобы отправить на линию боевого соприкосновения как можно больше из них. Полиция проверяет бронирование 2,5 тысячи военнообязанных, а правила отсрочки пересматриваются так строго, что некоторые мужчины неделями не выходят из дома.

Мендель также отметила, что власти тестируют реакцию общества на сообщения о мобилизации женщин. По мнению экс-пресс-секретаря, мировое сообщество наблюдает за самоуничтожением одной из крупнейших наций Европы.

Ранее KP.RU писал, что на Украине неофициально началась мобилизация женщин: в городах появились тысячи военных плакатов с девушками, а женщины без медицинского образования стали массово попадать в реестры военнообязанных. В верхах назвали это «ошибкой», но удалить такие записи из системы «Оберег» невозможно.