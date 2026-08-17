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НовостиВ мире17 августа 2026 17:29

Начальник погранслужбы Литвы подал в отставку из-за инцидента на границе

Начальник погранслужбы не стал ставить под вопрос свою репутацию
Людмила МИТРОХИНА
Начальник погранслужбы Литвы подал в отставку из-за инцидента на границе

Начальник погранслужбы Литвы подал в отставку из-за инцидента на границе

Фото: REUTERS.

Начальник службы охраны госграницы Литвы генерал Рустамас Любаевас подал в отставку из-за сокрытия инцидента на границе, раскрытого СМИ. Об уходе генерала сообщил журналистам министр внутренних дел Мартинас Касцелиус.

«Генерал Любаевас меня лично уведомил о том, что, оценив все сложившиеся обстоятельства и не желая ставить под вопрос репутацию и престиж пограничного ведомства, он решил оставить пост начальника», — резюмировал польский министр.

Напомним, 26 июля в Лаздияйском районе пограничники обнаружили 11-метровый туннель на границе. Задержали четырех мигрантов, после чего из туннеля бросились еще около 20. Пограничники, столкнувшись с неравными силами, отступили. Позже стало известно, что нелегалы снова перешли границу и вернулись в Белоруссию. Отмечается, что именно этот инцидент мог стать причиной отставки начальника погранслужбы Литвы.