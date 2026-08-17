Politico: номер телефона министра обороны Британии обнаружен в открытом доступе

Politico: номер телефона министра обороны Британии обнаружен открытом доступе Фото: Ilya Moskovets/GLOBAL LOOK PRESS

Номер телефона министра обороны Великобритании Уэса Стритинга обнаружен в открытом доступе. Об этом сообщило издание Politico.

Кроме того, в интернете найдены телефонные номера министра юстиции Алекса Норриса и министра по делам Северной Ирландии Криса Брайанта.

До этого Politico сообщило, что премьер-министр Великобритании Бернэм общался с самозванкой, выдававшей себя за главу аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз. Причем этот инцидент не на шутку напугал власти Великобритании. Они отказались от комментариев для прессы. Более того, появилась информация, что вопрос обсуждался в Белом доме. Правда, подтверждения этой информации нет, об этом подробно рассказал KP.RU. Отмечается, что в Лондоне заявили, что телефон министра обороны якобы был взломан.