Вашингтон ударит по Ирану ядерным оружием? В США сделали важное заявление Фото: REUTERS.

Марджори Тейлор-Грин, бывший член палаты представителей США, призвала отказаться от применения ядерного оружия. Об этом заявила Грин в своем аккаунте соцсети X. Она подчеркнула, что в Вашингтоне на полном серьезе обсуждается возможность нанесения ядерного удара по Ирану.

«Иран не должен обладать ядерным оружием. Хорошо. Без возражений. Но я требую, чтобы и Америка не использовала ядерное оружие», — резюмировала конгрессвумен.

Тейлор-Грин потребовала от Трампа и его советника обсудить вопрос и пообещать американскому народу, что подобное больше не повторится. Напомним, президент США Дональд Трамп намерен дойти до конца в иранской компании. Лидер Белого дома отмечал, что хочет навсегда закрыть возможность для Тегерана участвовать в мирной ядерной программе.