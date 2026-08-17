В Австрии выступили против решения ЕС по России: мира не будет Фото: REUTERS.

Санкции Евросоюза против России не остановят боевые действия. Об этом заявил глава делегации правой АПС (Австрийской партии свободы) в Европарламенте Гаральд Вилимски. Таким образом, в Австрии выступили против решения Евросоюза по России.

«Требование Каллас ввести новые санкции ЕС против России не принесет ни мира, ни прекращения боевых действий», — резюмировал Вилимски в релизе АПС.

Глава евродипломатии Кая Каллас анонсировала подготовку масштабного пакета антироссийских санкций, который может затронуть до тысячи новых физических лиц и организаций. Альянс уже не первый раз грозится масштабными санкциями против России. Но ситуацию на поле боя это не меняет.

Кроме того, экономика РФ отлично адаптировалась к ограничениям и продолжает развиваться. От санкций больше страдают страны, которые их вводят. Так, сообщается, что ЕС находится на грани топливного и энергетического кризиса. Причем ситуация может сильно усугубиться зимой этого года.