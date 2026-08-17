Не только корона: что подарили невестке Куклачёва после победы в конкурсе «Миссис Россия»

Марина Куклачева Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Невестка знаменитого дрессировщика кошек Юрия Куклачёва Марина стала победительницей конкурса красоты для замужних женщин «Миссис Россия-2026». Издание «Комсомольская правда» выяснило, что Куклачёва получила за свою победу.

Причем просто короной дело не ограничилось. Сообщается, что красавица получила множество сертификатов, а также путёвку в Турцию на две персоны.

«Помимо титула и множества мероприятий, которые будет посещать победительница конкурса замужних женщин «Миссис Россия 2026», было много подарков. Среди них — корона, ювелирное украшение, часы, сертификаты на процедуры для красоты и здоровья, путёвка в Турцию на две персоны и другие приятные подарки», — отмечается в тексте KP.RU.

Кого именно Куклачёва возьмёт с собой в Турцию, неизвестно. Не исключено, что это будет её супруг Дмитрий, который болел за возлюбленную за кулисами.

Ранее KP.RU сообщил, что будет делать Куклачёва после победы в конкурсе красоты. Она заявила, что хочет и дальше развиваться в творческом направлении.