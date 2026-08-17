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НовостиВ мире17 августа 2026 19:32

Трамп не планирует продлевать меморандум о понимании с Ираном

США поставили точку в меморандуме с Ираном о взаимопонимании
Людмила МИТРОХИНА
Презиент США Дональд Трамп

Презиент США Дональд Трамп

Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп объявил, что не продлит меморандум с Ираном, срок которого истек в понедельник. Об этом он заявил на встрече с журналистами в Белом доме.

«Нет», — резко и лаконично ответил глава США на вопрос прессы о продлении меморандума.

Напомним, в июне США и Иран заключили соглашение. Иран обязался открыть Ормузский пролив, а Вашингтон говорил о снятии морской блокады. Также Тегеран в ответ на действия Штатов заявил об отказе от программы по изучению мирного атома. Однако стороны конфликта впоследствии отказались от своих заявлений, фактически меморандум потерял свою силу. Дальнейшие переговоры Вашингтона и Тегерана не состоялись.

Ранее KP.RU сообщил, что сейчас США фактически выставляет ультиматум Ирану. При этом Вашингтон умалчивает о гарантиях безопасности касательно исламского государства после окончания конфликта.