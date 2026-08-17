Кушнер: Разоружение ХАМАС может начаться в течение 30 дней Фото: REUTERS.

Сроки начала разоружения ХАМАС составляют до 30 дней. Кроме того, работы по ликвидации части подземных тоннелей могут начаться в период от 60 до 90 дней. Об этом заявил зять президента США Джаред Кушнер.

«Мы также не собираемся ограничивать право Израиля на самооборону в случае возникновения каких-либо непосредственных угроз. Нам пришлось уточнить, что именно это означает», — передает его слова телеканал Fox News.

По его оценке, первые шаги, включая вывоз части вооружений, могут быть сделаны уже в течение месяца.

Кушнер добавил, что рассчитывает на начало демонтажа части тоннелей в ближайшие два-три месяца. Он также подчеркнул, что для этого необходимо сотрудничество сторон.

В конце июля глава Белого дома Дональд Трамп сообщил о достижении соглашения по полному разоружению ХАМАС.