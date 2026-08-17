Заслуженного тренера России по футболу Тарханова внесли в "Миротворец"

Александр Тарханов Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press

Заслуженный тренер России и главный тренер второй команды красноярского "Енисея" Александр Тарханов оказался в базе украинского экстремистского ресурса "Миротворец". Информация размещена на сайте организации.

В отношении российского тренера выдвинуты обвинения в якобы посягательстве на суверенитет и территориальную целостность Украины. Также Тарханов обвиняется в поддержке проведения специальной военной операции.

Ранее "Миротворец" внес в свою базу чемпиона СССР 1990 года в составе киевского "Динамо", экс-игрока сборных Украины и России Ахрика Цвейба. В отношении него выдвинуты те же обвинения, что и к Тарханову.

Как писал KP.RU, база экстремистского украинского сайта пополнилась фамилиями представителей российских медиахолдингов. Всего в "Миротворец" было внесено порядка 20 россиян.