Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+17°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире17 августа 2026 21:01

Израиль и США намерены усилить контроль за соблюдением договоренностей в Газе

Axios: США и Израиль создадут механизм урегулирования конфликтов в Газе
Мария ПАНЮТИНА
Axios: США и Израиль создадут механизм урегулирования конфликтов в Газе

Axios: США и Израиль создадут механизм урегулирования конфликтов в Газе

Фото: REUTERS.

Зять президента США Джаред Кушнер и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху договорились о создании механизма урегулирования конфликтов в секторе Газа. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

В разработке механизма примет участие Египет. Он будет учитывать обеспокоенность Израиля возможными угрозами со стороны движения ХАМАС. По словам источника, в случае выявления опасности Тель-Авив будет передавать информацию. После она будет доведена до ХАМАС.

Нетаньяху пообещал принять меры для улучшения гуманитарной ситуации в секторе Газа. Издание уточняет, Кушнер и израильский премьер договорились создать две рабочие группы - по вопросам демилитаризации Газы и гуманитарной помощи.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о достижении соглашения, предусматривающего полное разоружение ХАМАС и других вооруженных группировок в секторе Газа. Он отметил, что договоренности стали частью более широкого процесса по урегулированию конфликта в регионе.