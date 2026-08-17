Израиль и США намерены усилить контроль за соблюдением договоренностей в Газе

Axios: США и Израиль создадут механизм урегулирования конфликтов в Газе Фото: REUTERS.

Зять президента США Джаред Кушнер и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху договорились о создании механизма урегулирования конфликтов в секторе Газа. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

В разработке механизма примет участие Египет. Он будет учитывать обеспокоенность Израиля возможными угрозами со стороны движения ХАМАС. По словам источника, в случае выявления опасности Тель-Авив будет передавать информацию. После она будет доведена до ХАМАС.

Нетаньяху пообещал принять меры для улучшения гуманитарной ситуации в секторе Газа. Издание уточняет, Кушнер и израильский премьер договорились создать две рабочие группы - по вопросам демилитаризации Газы и гуманитарной помощи.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о достижении соглашения, предусматривающего полное разоружение ХАМАС и других вооруженных группировок в секторе Газа. Он отметил, что договоренности стали частью более широкого процесса по урегулированию конфликта в регионе.