Губернатор рассказал о ситуации с топливом на АЗС в Ленобласти 17 августа

Дрозденко сообщил о стабилизации ситуации с топливом в Ленинградской области Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ситуация с топливом в Ленобласти стабилизировалась и вышла на плато. То есть она перестала ухудшаться, но вопрос о снятии ограничений на отпуск топлива на заправках пока не рассматривается. Об этом рассказал губернатор Александр Дрозденко.

«Мы находимся в таком достаточно серьезном напряженном состоянии. Поэтому пока сказать, что мы с этого плато уйдем вниз, то есть мы придем на ситуацию, когда все заправки будут работать без ограничений и подачи топлива, я сказать не могу», — сказал губернатор во время прямой линии.

Дрозденко заявил, что власти Ленобласти и партнеры должны удержать плато, чтобы не допустить нового ухудшения. Ситуация стабильна, хотя и бывают перебои с поставками. Очередей на АЗС почти не наблюдается, добавил глава региона.

Дрозденко уточнил, что поставки в отдаленные районы региона налаживают через соглашения с крупными компаниями. Цены на топливо контролирует ФАС: рост есть, но небольшой.

Как ранее писал «КП-Крым», ситуация с топливом в регионе остается сложной. При этом в Севастополе сохраняется смешанная система продажи по QR-кодам.