В Литве предложили ограничить транзит россиян: что это значит

В Литве хотят сократить время транзита для россиян до шести часов Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Депутат Сейма Литвы Арвидас Анушаускас внес поправки в Закон о государственной границе и ее защите. Нововведения предлагают сократить время транзита российских граждан через Литву до шести часов.

«Литва должна официально предложить ЕК установить максимальный шестичасовой транзитный период на уровне всего ЕС», — передает слова экс-министра обороны республики Sputnik Литва.

Анушаускас считает, что его проект не нарушает законы ЕС и не меняет 24-часовой лимит транзита, прописанный в регламенте 2003 года. Однако тот регламент, по его словам, был принят в других геополитических условиях.

Парламентарий призвал правительство вместе с соседними странами — Латвией, Эстонией, Польшей — добиваться пересмотра регламента.

По данным «Sputnik Литва», если поправки одобрят, они начнут действовать с 1 января 2027 года.

Начальник службы охраны госграницы Литвы генерал Рустамас Любаевас накануне подал в отставку.