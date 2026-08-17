Безвиз между Россией и Малайзией: когда появится

Россия и Малайзия до конца года согласуют безвизовый режим Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Россия и Малайзия планируют ввести безвизовый режим для коротких поездок до конца 2026 года. Об этом сообщили в посольстве России для «Известий».

«По нашей оценке, документ находится в высокой степени готовности», — говорится в сообщении.

Сейчас россияне могут въезжать в Малайзию без визы на 30 дней, а малайзийцам виза в РФ нужна. После соглашения правила станут симметричными.

Как подчеркнули в дипмиссии, малайзийская сторона проявляет интерес в наращивании туристического сотрудничества с РФ.

Напомним, что прямые рейсы Москва — Куала-Лумпур планировали запустить в первой половине 2026 года. Однако планы были перенесены из-за ближневосточного кризиса и роста цен на перелеты.

KP.RU ранее перечислил список стран, куда россиянам можно улететь прямыми рейсами в 37 стран.