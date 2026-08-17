Срок приёма заявок на семейную выплату могут увеличить: что известно

В ОП хотят продлить приём заявок на получение семейной выплаты Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Период подачи заявлений на получение семейной налоговой выплаты необходимо увеличить: с конца сентября до декабря либо до новогодних праздников. Это может обеспечить доступность поддержки для более широкого круга россиян. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по вопросам семьи Сергей Рыбальченко.

«Это нужно в связи с тем, что многие семьи не обладают информацией о новом инструменте поддержки и том, есть ли у них право на получение семейной налоговой выплаты», — пояснил он для ТАСС.

Рыбальченко также напомнил, что тем, кто еще не подал заявление, не стоит затягивать. Процесс оформления выплаты включает не только подачу заявки, но и, возможно, предоставление дополнительных документов, что требует времени.

Сейчас Соцфонд России начинает прием заявлений на оформление новой ежегодной семейной выплаты с 1 июня по 30 сентября 2026 года.

По данным вице-премьера Татьяны Голиковой, семейную налоговую выплату на момент 17 августа получили 1,2 млн родителей.